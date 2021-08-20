СК опубликовал видео с найденной в лесу под Смоленском годовалой девочкой

Следственное управление СК РФ по Смоленской области опубликовало видео с найденной в лесном массиве годовалой девочкой, которая пропала 17 августа. Ребенка после обнаружения сразу передали медикам. На поиски девочки направились правоохранители, поисковики и местные жители.

«Сегодня днем девочка обнаружена поисковиками в лесном массиве на расстоянии около 3 километров от места жительства семьи. Девочка находилась в сознании и сама отозвалась на голос. На теле ребенка имеются следы от укусов насекомых. В настоящее время ей оказывается необходимая медицинская помощь. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - говорится в сообщении СК.

Ранее в Сети опубликовали фото найденной после трехсуточных поисков девочки. В процессе поисков приняли участие около 500 человек.