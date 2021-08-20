В Сети опубликовали фото найденной в Смоленске пропавшей девочки

В Сети опубликовали фото найденной после трехсуточных поисков девочки Люды, пропавшей в Темкинском районе Смоленской области.

На теле ребенка множество укусов насекомых и ссадин. В момент, когда ее обнаружили поисковики, она была в сознании и сама откликнулась на зов. Фото опубликовано в паблике «Главное в Смоленске», информация об успешном окончании поисков - в паблике ПСО «Сальвар».

Поиски девочки, которой всего 1 год и 10 месяцев, продолжались трое суток с 17 августа. Она пропала на территории Шелукова урочища. В процессе поисков приняли участие около 500 человек.