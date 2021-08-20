Картаполов сообщил, что события в Афганистане не повредили контур безопасности РФ

Начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, заместитель министра обороны РФ Андрей Картаполов сообщил, что события в Афганистане не повредили контур безопасности России. При этом он отметил, что происходящее в стране требует пристального внимания.

«Контур безопасности не пробит. Бояться нечего, хотя ситуация требует пристального внимания. Ситуацию мы отслеживаем. Она понятна. Те силы и средства, которые должны быть задействованы, они будут задействованы при необходимости», - сказал замминистра в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что операцию США в Афганистане нельзя назвать успешной, но не в интересах РФ «топтаться» на этом и говорить как о провале. Глава государства добавил, что навязывать Афганистану чужие ценности, а также чуждые этой стране формы правления контрпродуктивно.