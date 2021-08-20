В стратегических учениях «Запад-2021» примут участие порядка 200 тысяч человек

До 200 тысяч военнослужащих, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники и 15 кораблей будут задействованы в совместных стратегических учениях «Запад-2021».

Об этом заявил сегодня, 20 августа, на брифинге первый заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны РФ генерал-майор Евгений Ильин. Он добавил, что замысел маневров не предполагает конкретизации противника.

Стратегические учения «Запад-2021» пройдут с 10 по 16 сентября. Маневры проведут как на территории нашей страны, так и Белоруссии. Учения станут одними из самых массовых за последние годы.