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В стратегических учениях «Запад-2021» примут участие порядка 200 тысяч человек

Андрей Аркадьев
18:13 20.08.2021
Максимальное количество привлекаемого личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, не превысит 6 400 военнослужащих.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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До 200 тысяч военнослужащих, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники и 15 кораблей будут задействованы в совместных стратегических учениях «Запад-2021».

Об этом заявил сегодня, 20 августа, на брифинге первый заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны РФ генерал-майор Евгений Ильин. Он добавил, что замысел маневров не предполагает конкретизации противника.

Стратегические учения «Запад-2021» пройдут с 10 по 16 сентября. Маневры проведут как на территории нашей страны, так и Белоруссии. Учения станут одними из самых массовых за последние годы.

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