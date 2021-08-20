В стратегических учениях «Запад-2021» примут участие порядка 200 тысяч человек
Максимальное количество привлекаемого личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, не превысит 6 400 военнослужащих.
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До 200 тысяч военнослужащих, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники и 15 кораблей будут задействованы в совместных стратегических учениях «Запад-2021».
Об этом заявил сегодня, 20 августа, на брифинге первый заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны РФ генерал-майор Евгений Ильин. Он добавил, что замысел маневров не предполагает конкретизации противника.
Стратегические учения «Запад-2021» пройдут с 10 по 16 сентября. Маневры проведут как на территории нашей страны, так и Белоруссии. Учения станут одними из самых массовых за последние годы.