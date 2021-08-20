В Минобороны сообщили, что замысел учений «Запад-2021» не предполагает конкретизации противника

Сценарий совместных стратегических учений «Запад-2021» не предполагает конкретизации противника. Об этом заявил в пятницу на брифинге первый замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-майор Евгений Ильин.

«Замысел учения не предполагает конкретизации противника. Противник - условный. Отработка вопросов ведения военных действий против каких-либо конкретных государств не предусмотрена», - сказал Ильин.

По его словам, сценарием учений предусмотрено, что при отработке учебных вопросов будет использована условная военно-политическая обстановка. В основу сценария положена ситуация с эскалацией конфликта противоборствующих коалиций условных государств.

Генерал уточнил, что на территории РФ созданы несколько учебных территориально-государственных образований. Условное государство - Полярная республика - будет имитировать действия противника.

«Предполагается, что, обладая развитыми вооруженными силами, противник предпринимает попытки силового давления на Центральную федерацию. Эскалация напряженности перерастает в вооруженный конфликт», - рассказал генерал.

Он добавил, что, согласно сценарию учений, в этой обстановке обучаемые органы управления, войска и силы выполнят учебно-боевые задачи по отражению ударов средств воздушного нападения условного противника, ведения разведывательно-поисковых, оборонительных и наступательных действий по локализации вооруженного конфликта и разгрому противника.