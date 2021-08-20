Путин попросил Меркель повлиять на Киев для выполнения обязательств по Донбассу
Президент России добавил, что, несмотря на поиски возможностей вернуть мир на Донбасс, сделать это пока что, к сожалению, не удается.
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Сегодня в Москве состоялась встреча президента России Владимира Путина и канцлера Федеративной Республики Германия Ангелы Меркель.
«Среди других международных тем подробно затрагивались вопросы, связанные с урегулированием на юго-востоке Украины», - отметил Путин на пресс-конференции после переговоров.
Президент России добавил, что, несмотря на поиски возможностей вернуть мир на Донбасс, сделать это пока что, к сожалению, не удается.
Также Путин заявил, что приоритетной темой на встрече с Меркель стала ситуация в Афганистане.