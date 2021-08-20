Путин попросил Меркель повлиять на Киев для выполнения обязательств по Донбассу

Сегодня в Москве состоялась встреча президента России Владимира Путина и канцлера Федеративной Республики Германия Ангелы Меркель.

«Среди других международных тем подробно затрагивались вопросы, связанные с урегулированием на юго-востоке Украины», - отметил Путин на пресс-конференции после переговоров.

Президент России добавил, что, несмотря на поиски возможностей вернуть мир на Донбасс, сделать это пока что, к сожалению, не удается.

Также Путин заявил, что приоритетной темой на встрече с Меркель стала ситуация в Афганистане.