Путин: это прощальный визит Меркель, нам есть о чем поговорить

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с Ангелой Меркель в Кремле заявил, что это ее прощальный визит в Москву в качестве канцлера Германии. При этом у глав государств есть множество тем для обсуждения, отметил президент РФ.

«У нас много вопросов, которые требуют обсуждения и в личном формате. Так что я уверен, что это будет не только прощальный визит, связанный с Вашим решением не избираться дальше в качестве Федерального канцлера, но и визит, наполненный серьезным, деловым содержанием», - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Меркель подтвердила, что это действительно ее прощальный визит и отметила, что стороны обсудят актуальные темы - двусторонние отношения, Ливию и Афганистан.

Во время встречи Путин также заявил, что Германия является одним из основных партнеров для России.