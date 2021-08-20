Путин об Афганистане: нужно прекратить навязывание извне сторонних ценностей
Президент России заявил о том, что ситуация в Афганистане показала бессмысленность навязывания форм правления в стране извне.
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Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам встречи с канцлером Германии заявил о том, что в Афганистане бессмысленны попытки навязывания извне форм государственного правления.
«Мы Афганистан знаем, знаем хорошо, убедились в том, как эта страна устроена и как контрпродуктивно пытаться навязывать ей непривычные формы государственного правления и общественной жизни. Любые подобные социально-политические эксперименты еще ни разу не увенчались успехом и приводят лишь к разрушению государств, деградации их политической и социальной систем», - сказал президент.
Президент отметил, что одной из приоритетных тем встречи с Меркель стала ситуация в Афганистане.