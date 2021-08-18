Вагон-ресторан поезда Мурманск-Адлер закрыли после отравления детей

Адлерский районный суд Сочи приостановил деятельность вагона ресторана после проверки госпитализации 56 детей, направлявшихся в оздоровительные лагеря. Об этом сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Ранее в оперативном штабе Краснодарского края сообщили о том, что 9 августа в поезде, следовавшем по маршруту Мурманск - Адлер, отравился 91 ребенок. В Роспотребнадзоре уже назвали причину массового отравления - норовирус второго типа. В настоящий момент все несовершеннолетние чувствуют себя удовлетворительно, их жизни и здоровью угрозы нет.

Директора и работников вагона-ресторана поезда задержали. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.