Приказано разведать: в ФСБ рассекретили имена агентов, засланных Японией в СССР в период подготовки к войне

В ФСБ рассекретили имена японских агентов, посещавших СССР в 1940-х годах в период подготовки к войне. Из документов следует, что все они были русскими эмигрантами.

В рассекреченных материалах - протоколы допросов экс-главы концлагеря «Хогоин» Иосио Иидзимы. В нем содержали граждан СССР, на которых испытывали бактериологическое оружие в спецотряде 731 Квантунской армии. Отметим, по окончании Маньчжурской наступательной операции в 1945 году, советские войска фактически спасли весь мир от бактериологической войны, которую собиралась развязать Япония.

До занимания должности начальника лагеря Иидзима служил помощником начальника Трехреченской Японской военной миссии (орган разведки по основным района Дальнего Востока СССР), руководя подготовкой разведчиков и диверсантов «на случай военных действий Японии против Советского Союза». В этом он признался на том самом допросе в 1948 году.

«Помимо этого, я повседневно руководил работой агентурного отделения Трехреченской ЯВМ, которым производилась вербовка, подготовка и засылка на территорию СССР японской агентуры для сбора разведывательных данных об экономическом, политическом и военном положении Советского Союза», - говорит в своих показаниях Иидзима.

По его словам, его личные указания были главными решениями о том, какого именно агента в какое именно время и в какое именно место направить. В разное время ими стали: белоэмигранты Иннокентий и Петр Золотовские, Анатолий Черепанов, Анатолий Романов, Евгений Батенев, Михаил Андреев и разоблаченные японской пограничной полицией советские разведчики, перевербованные Михаил Лончаков и некоторые другие лица. Иидзима отметил, что в большинстве случаев задания выполнялись ими в полном объеме, лишь иногда не полностью. Рассекреченную информацию допроса передает РИА Новости.

Между тем, во время подготовки к войне, Япония уделяла большое внимание бактериологическому оружию, которое рассматривалось как едва ли не самое решающее средство в борьбе с противником. В упомянутом ранее отряде 731, а также в отряде 100 велись бесчеловечные опыты по заражению людей чумой, сибирской язвой, холерой, тифом и иными микробами. Большинство подопытных умирали в страшных муках. Выживших подвергали повторным опытам. В стенах лабораторий в то время погибли не менее 3 тысяч человек (по другим оценкам, не менее 10 тысяч).

Маньчжурская, а также Южно-Сахалинская и Курильская операции Советского Союза начались после того, как были получены доказательства подготовки Японией бактериологического оружия. Дальнейший разгром Квантунской группировки определил безоговорочную капитуляцию Японии. 2 сентября 1945 года японское правительство подписало Акт о капитуляции, что ознаменовало собой окончание Второй мировой войны. Последней точкой в ее завершении стал Хабаровский процесс 25-30 декабря 1949 года.