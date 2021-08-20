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«Одной из целей был СССР»: историк о рассекреченных ФСБ документах о японском биооружии

Алексей Курильченко
16:18 20.08.2021
Ученый Анатолий Кошкин прокомментировал публикацию рассекреченных документов о разработке Японией бактериологического оружия.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Виктор Темин, РИА Новости
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Рассекреченные документы о разработке Японией бактериологического оружия позволят человечеству понять, насколько страшным и разрушительным может быть подобное вооружение. Об этом рассказал председатель Научного совета РВИО, доктор исторических наук Анатолий Кошкин. Он отметил, что Япония старается скрыть факты проведения подобных экспериментов.

«Публикацию материалов о японском центре бактериологического оружия следует всячески приветствовать. Японские СМИ и ученые, не говоря уже о правительстве, стараются скрыть эти ужасающие факты экспериментов над живыми людьми. В Японии есть люди, которые изучают этот период истории, что расширяет научную базу опубликованных документов, чтобы наше поколение понимало, что такое бактериологическое оружие, какие беды оно несет человечеству. Даже опыт с COVID-19 показал, что нечто подобное может быть страшнее ядерного оружия», - рассказал ученый.

Кошкин отметил, что Япония часто прибегала к разработке подобного оружия - в 1936 году был создан исследовательский центр по разработке биооружия. После были созданы филиалы рядом с территорией СССР.

«Следует особо указать, что одной из главных целей создания бактериологического оружия была война против Советского Союза и Китая, где оно и использовалось», - отметил ученый.

При этом эти документы могут соотноситься с событиями сегодняшнего дня. По словам ученого, США возводят вокруг территории Китая и России, в частности на Украине, некие центры, где могут изучать и производить биооружие. Поэтому следует учитывать опыт Японии и пресекать попытки Штатов создавать подобное вооружение.

Ранее ФСБ рассекретила документы с именами граждан СССР, на которых японцы испытывали биооружие. Рассекреченную информацию допроса передали РИА Новости в пятницу.

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