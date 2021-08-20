«Очень важный момент»: эксперт рассказал о важности рассекреченных документах ФСБ с именами граждан СССР

ФСБ рассекретила документы с именами граждан СССР, на которых японцы испытывали биооружие. Рассекреченную информацию допроса передали РИА Новости в пятницу. Доктор исторических наук, профессор факультета глобальных процессов МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Сагомонян рассказал «Звезде» о важности новой рассекреченной информации.

«Это очень важный момент. Долгое время скрывали, просто были общие слова о том, что велись конкретные варварские эксперименты над живыми людьми. В основном говорили, что речь идет о китайцах после оккупации в Маньчжурии японцами. В основном это были китайцы. И то, что впервые говорится о том, что среди этих людей были и граждане Российский империи, и советские граждане, - это очень важный момент. Потому что раньше японцы говорили только о китайцах, частично о монголах и корейцах. Вот что они говорили. А здесь, то что дана такая конкретика, это о многом говорит», - сказал Сагомонян.

По словам эксперта, в Маньчжурии, было много русских иммигрантов, так как Харбин был центром трансманьчжурской железной дороги.

«После революции они остались там. Потом было очень много белых ммигрантов. И конечно, там еще были военнопленные боевых действий на Хасане, какую-то часть японцы задержали у себя. Вот над этими людьми вражеские эксперименты и проводились», - добавил он.

Как уточнил Сагомонян, обнародованная информация ФСБ еще раз показывает, какой был преступный режим в Японии. По словам Сагомоняна, Япония была активным участником Второй мировой войны на стороне гитлеровской Германии.

«И, что это обнародовано - это еще раз показывает, какой преступный был режим вот этот милитаристский режим в Японии. Они любят говорить о том, что безвинные, бросили атомную бомбу. Это показывает, что Япония была активным участником Второй мировой войны на стороне гитлеровской Германии. Американцы любят говорить, что по ним был удар, но вместе с тем, были такие варварские эксперименты. Японцы любят даже открещиваться, что нацистский режим был преступным, у них концлагеря, а у нас ничего этого не было», - высказался профессор.

Он добавил, что эти документы доказывают, какие варварские действия проводились над военнопленными.

«Эта информация абсолютно новая. Вот сегодня, когда она была обнародована в Интернете, этому нужна серьезная работа аналитиков над документами, нужно проанализировать, подготовить серьезные научные публикации или сделать научные труды. Это очень важный момент», - заключил эксперт.

Ранее ФСБ рассекретила документы о том, как японцы отправляли на опыты граждан Китая и СССР. Среди архивных материалов имеется протокол одного из допросов заместителя начальника концлагеря «Хогоин» Кендзи Ямагиси. Рассекреченную информацию допроса передали РИА Новости.