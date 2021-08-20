Звезда «Полицейского с Рублевки» Попов рассказал о своей госпитализации

Актер Роман Попов, известный по роли в сериале «Полицейский с Рублевки», был госпитализирован. Как сказал артист «Звезде», причиной стало переутомление.

«Переутомление, усталость, тепловой удар - все вместе вывело меня из строя на пару минут. После чего карета скорой помощи меня доставила в больницу для выяснения обстоятельств. Со мной все хорошо, сейчас меня отпускают из больницы домой», - рассказал Попов.

Ранее актер Борис Щербаков рассказал о своей госпитализации. Артист отметил, что у него было подозрение на заражение коронавирусом, но оно не подтвердилось.