Посол: из РФ в курорты Египта с 27 августа будет совершаться 60 рейсов в день

С 27 августа между Россией и египетскими курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх будет проводиться 60 авиарейсов. Об этом заявил египетский посол в России Ихаб Наср во время пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

«Мы в Египте очень горячо приветствуем возвращение российских туристов и в Хургаду, и в Шарм-эш-Шейх. И это очень важно и для жителей, и для организаторов бизнеса, для всех, и для торговли. Мы готовимся к тому, что 27 августа начнется следующий этап. С 27-го числа будет 30 рейсов из Москвы в Шарм-эш-Шейх и 30 рейсов в Хургаду», - сказал дипломат.

Посол отметил, что увеличение числа рейсов благоприятно скажется как на отношениях Каира и Москвы, так и на развитии экономики двух стран.

Ранее Росавиация выдала шести компаниям допуски на полеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Среди новых допущенных перевозчиков - «Ямал» и «Азимут», Red Wings и Nord Star.