Росавиация разрешила еще шести авиакомпаниям летать в Египет
Росавиация выдала шести компаниям допуски на полеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства.
«17 августа 2021 года российским авиакомпаниям, подавшим заявления в соответствии с Административным регламентом Федерального агентства воздушного транспорта предоставления государственной услуги по допуску перевозчиков, имеющих соответствующие лицензии... предоставлены допуски на осуществление международных перевозок пассажиров и (или) грузов в ряд пунктов иностранных государств», - сообщается на сайте.
Среди новых допущенных перевозчиков - «Ямал» и «Азимут», Red Wings и Nord Star. Ранее Росавиация разрешила полеты компаниям «Аэрофлот», «Победа», «Россия», S7, Smartavia, «Уральские авиалинии», Nordwind и Azur Air.
Россия возобновила авиасообщение с египетскими курортами 9 августа, частота рейсов - пять раз в неделю на каждом из маршрутов.