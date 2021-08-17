В стране и мире Росавиация разрешила еще шести авиакомпаниям летать в Египет Кира Тило Ведомство разрешило полеты в курортные города Египта. © Фото: Okla Michal, CTK, Globallookpress Читайте нас на: Росавиация выдала шести компаниям допуски на полеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства. «17 августа 2021 года российским авиакомпаниям, подавшим заявления в соответствии с Административным регламентом Федерального агентства воздушного транспорта предоставления государственной услуги по допуску перевозчиков, имеющих соответствующие лицензии... предоставлены допуски на осуществление международных перевозок пассажиров и (или) грузов в ряд пунктов иностранных государств», - сообщается на сайте. Среди новых допущенных перевозчиков - «Ямал» и «Азимут», Red Wings и Nord Star. Ранее Росавиация разрешила полеты компаниям «Аэрофлот», «Победа», «Россия», S7, Smartavia, «Уральские авиалинии», Nordwind и Azur Air. Россия возобновила авиасообщение с египетскими курортами 9 августа, частота рейсов - пять раз в неделю на каждом из маршрутов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика