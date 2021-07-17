Источник назвал причину переноса старта ракеты с британскими спутниками связи с Байконура

Запуск спутников связи OneWeb с космодрома Байконур, который планировался 5 августа, был перенесен на 20-21 августа из-за проблем с самими аппаратами. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на собственный источник в ракетно-космической отрасли.

По данным источника, проблемы возникли при производстве аппаратов. По его информации, на некоторых британских спутниках на американских заводах во Флориде пришлось менять комплектующие, из-за чего аппараты не смогли доставить на Байконур в срок.

Первого июля разгонный блок «Фрегат» успешно вывел на целевые круговые орбиты 36 британских спутников связи компании OneWeb.

Назначение низкоорбитальных космических спутников OneWeb - обеспечение потребителей на Земле высокоскоростным Интернетом. Авторы проекта ожидают, что благодаря запуску связь получат все регионы к северу от 50 градусов северной широты.