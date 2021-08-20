В стране и мире В Минприроды предложили запретить десятки видов одноразовых товаров Алексей Курильченко Минприроды направило в Минпромторг предложение запретить 28 видов пластиковых товаров. © Фото: Jochen Tack, imago-image, Globallookpress Читайте нас на: Минприроды РФ предложило запретить 28 видов одноразовой упаковки и посуды, которую невозможно переработать. Как сообщил глава ведомства Александр Козлов, соответствующее предложение направлено в Минпромторг. «Мы составили перечень, там порядка 28 номенклатур, которые, по нашему мнению, можно заменить на то, что можно переработать, и не создавать вещи, от которых сегодня проблемы. Мы отдали коллегам в Минпромторг, чтобы они обсудили это с нашей промышленностью», - сказал Козлов в эфире канала «Россия 24». В список предложенных к запрету предметов вошли пластиковые стаканы, трубочки, крышки от стаканов, ватные палочки, пачки от сигарет, цветные бутылки ПЭТ и многое другое. Ранее «Звезда» выяснила, какими средствами в России держат экологическую оборону, пытаясь не дать пластику отравить планету. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика