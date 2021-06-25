Смерть в дешевой упаковке: как пластик угрожает экологии России

Каждый одноразовый стаканчик - это сотни частиц микропластика. В российских водоемах такого материала, что называется, пруд пруди. Ученые-химики и экологи прошли от истоков до устья Волгу и Дон, чтобы взять пробы возле Самары, Волгограда, Астрахани, Тулы, Ростова-на-Дону, Воронежа и вдали от больших городов. Исследование воды на содержание микропластика привело к неутешительным выводам.

«В донских пробах у Воронежа обнаружили 40 частиц микропластика. Это в 100 раз больше, чем на фоновых участках Дона. Это страшно, потому что рыбы начинают этим питаться», - указал руководитель научно-исследовательского проекта Олег Ломаков.

Дальнейшее изучение показало, что микропластик попадает в пищу рыбам и птицам, а затем накапливается в тканях, работая как бомба замедленного действия.

«Мы даже отслеживать его не можем - размеры микропластика слишком малы. Совершенно незаметно для нас он может попасть в кровь или лимфотическую систему, а потом остаться навсегда в наших органах», - предостерег профессор экологических наук в Университете Саутгемптона (Англия) Малькольм Хадсон.

Подобные исследования ведутся во всем мире и ученые сходятся в одном - пластику придется найти замену. На путь планомерного отказа от материалов, которые невозможно переработать, вступила и Россия. Так, мировому тренду следует правительство Российской Федерации.

«Мы вместе с бизнесом разработали большую дорожную карту по корректировке расширенной ответственности производителей и импортеров и туда это заложили. Трудноизвлекаемый и непереробатываемый пластик - постепенный запрет их использования в Российской Федерации», - объяснила заместитель председателя правительства РФ по вопросам сельского хозяйства, экологии и оборота недвижимости Виктория Абрамченко.

Хотя во время пандемии продукция из пластика стала пользоваться еще большим спросом. Рестораны и кафе в разы увеличили закупку пластмассовых контейнеров и посуды для службы доставки. А производство медицинских масок, которые в основном делают из полипропилена, выросло в тысячи раз. Под этот запрос рынка расширялись производства и создавались целые предприятия, которые теперь могут остаться без работы.

«Предприятия, скорее всего, закроются. Им не предложили никакой альтернативы, а то оборудование, которое на этих предприятиях стоит, оно приспособлено именно для производства именно данного вида продукции», - отметил директор по науке и развитию предприятия по производству пластиковой продукции Дмитрий Захаров.

То есть для того , чтобы предприятие стало выпускать вместо пластиковой экологичную продукцию нужно, по сути , создавать новый завод.

«Производство одного завода, который перерабатывает пластик и производит пластиковую посуду - стоимость в зависимости от мощности от 300 миллионов до 1 миллиарда рублей. А теперь представьте, что нам нужно переоборудовать все эти заводы, либо построить новые», - обозначил координатор экологического проекта Александр Коган.

Полистирольный стаканчик разлагается 50 лет, пластиковая бутылка отравляет природу 450 лет, а рыболовная леска и вовсе никуда не исчезнет на протяжении шести сотен лет.

В большинстве сфер пластику можно найти достойную альтернативу. Картонная тара не намного дороже, легко перерабатывается и быстро разлагается в природе. Но есть свои подводные камни. Тот же бумажный стаканчик изнутри обклеивают неразлагаемым материалом - для прочности. Другой вариант - экологичнее , но затратнее - одноразовая посуда из водорослей. А съедобные тарелки и приборы из злаков и вовсе не оставляют отходов. Но это пока совсем экзотика.

Еще один из способов решения проблемы - переход от одноразовой тары к той, что прослужит гораздо дольше. И во многих городах уже появляются заведения, которые с удовольствием нальют кофе вместо пластикового стаканчика в вашу термокружку, да еще и сделают скидку. Именно система многоразовой тары применялась по всему миру до того, как дешевый пластик практически полностью захватил нишу упаковки.

Экологи торопят чиновников и производителей с принятием решения - с начала массового использования в 50-х годах производство пластика уже выросло в 200 раз. Если такие темпы сохранятся, то уже совсем скоро за один год будут производить колоссальные два миллиарда тонн химического материала и тогда точно - пластмассовый мир победит.