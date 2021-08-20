Путин на встрече с Меркель назвал ФРГ одной из главных стран-партнеров России

Президент России Владимир Путин во время встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что Германия является одним из основных партнеров для России.

«Федеративная Республика остается одним из основных партнеров для нас и в Европе, и в мире в целом. В том числе и благодаря вашим усилиям на протяжении предыдущих 16 лет», - сказал глава государства.

Ранее Меркель возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве. Перед этим в пятницу, 20 августа, она прибыла в Россию, чтобы провести встречу с Владимиром Путиным. После этого она также посетит Киев.