В Приморье завершились российско-лаосские военные учения «Ларос-2021», которые начались еще 11 августа. Торжественная церемония закрытия прошла на полигоне Сергеевский.

Военнослужащие Лаоса во время учений пользовались техникой, которую предоставила российская сторона. В маневрах приняли участие до 500 человек, около 100 единиц военной техники, в том числе штурмовики Су-25 и ударные вертолеты Ка-52.

Это уже не первые совместные российско-лаосские учения. Ранее такие мероприятия прошли в 2019 году в Лаосе.