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Авиаудар и сполохи взрывов: в Приморье проходят учения РФ и Лаоса

Андрей Аркадьев
Денис Ивлев
13:19 19.08.2021
В Приморье развернулась масштабная операция по уничтожению «террористов» с использованием авиации и танков. Так с размахом проходят совместные учения военных России и Лаоса.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Налет авиации и череда мощных взрывов дают старт миротворческой операции. За самолетами в бой вступают Сухопутные войска: танковые батальоны двух союзных государств - Лаоса и России - выстраиваются на линию огня.

Танки Т-72, БМП и другая техника заняли свои позиции, чтобы нанести удар по позициям условных террористов, которые находятся за импровизированной деревней.

По легенде международных учений «Ларос-2021», в заброшенном поселке укрепились радикально настроенные боевики. Военнослужащие Восточного военного округа в тандеме с Народными вооруженными силами Лаоса уничтожают незаконные бандформирования.

Во время тактических действий непрерывно ведется воздушная разведка беспилотниками «Орлан-10». Условный противник также применяет боевые дроны, но эти попытки пресекаются огнем танковых зенитных пулеметов.

С помощью современных технологий в штабе командования строят виртуальные проекции боя - еще до начала наступления военнослужащие просчитали и графически визуализировали тактические ходы.

После артобстрела на территорию противника отправляются военные полицейские. Отряд занимает позиции и вступает в последние переговоры с уцелевшими боевиками.

На завершающей части операции военные полицейские провели зачистку в селе, где только что был артобстрел. Их главная задача - захватить выживших в плен, а тех, кто будет сопротивляться, уничтожить.

Дважды учения «Ларос» проводились на территории Лаоса, в этом году их перенесли в Приморский край на Сергеевский полигон. После розыгрыша практических действий войска Лаоса и России подвели итоги и завершили совместные учения торжественным парадом.

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