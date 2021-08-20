Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Казахский невролог рассказала, как ее заставили извиниться за речь на русском

Кира Карон
11:48 20.08.2021
Невролог с 30-летним стажем Эмилия Гречаник рассказала, как националисты заставили ее извиниться на камеру за речь на русском.
Казахский невролог рассказала, как ее заставили извиниться за речь на русском
© Фото: Прекрасная Россия бу-бу-бу, Youtube
Читайте нас на:

Невролог Эмилия Гречаник извинялась на камеру за речь на русском языке. Она уточнила, что ей позвонили через приемную по работе и во время разговора она попросила набравшую ее женщину назвать идентификационный номер на русском языке. Об этом сообщили в RT.

«На что мне было сказано, что я не имею права говорить на русском языке, что я гражданка Казахстана и все в таком плане. Государственный язык - казахский, язык межнационального общения - русский. Мы работаем на двух языках. Единственное, что спросила, я попросила на русском языке назвать номер», - заявила она.

Гречаник добавила, что этот разговор был провокационным и никогда до этого у нее такого не было. После данного случая блогер Куат Ахметов выложил видео с беседой и заявил, что она заставляет говорить на русском языке. Блогер, по словам женщины, пообещал передать «какие-то материалы в прокуратуру», если врач не извинится на камеру перед женщиной.

«Я не считаю, что я решила сама (извиняться на камеру. - Прим. ред.). Честно говоря, меня вынудили. Он (Ахметов. - Прим. ред.) сказал, что я должна извиняться. Я ему сказала: "Хорошо, допустим, если вы так хотите, я извинюсь на русском языке". - "Нет, вы будете извиняться на казахском!"», - рассказала Гречаник.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Киргизии Русланом Казакбаевым. Коллеги обсудили случаи проявления бытового национализма в отношении русскоязычного населения. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:08 Армия
Видео
Участники «Авиадартса» провели первые тренировочные полеты под Рязанью
08:53 Вопросы истории
Приказано разведать: в ФСБ рассекретили имена агентов, засланных Японией в СССР в период подготовки к войне
08:41 Армия
Сергей Шойгу принял решение передать Красноярскому краю территорию бывшего военного городка
06:17 Армия
Видео
Инженерный батальон ВВО продолжает борьбу с лесными пожарами в Якутии: видео
05:42 В стране и мире
Видео
Поворотная встреча: медведь опрокинул снимавшую его камеру в нацпарке «Земля леопарда»
Популярное
Минобороны РФ передаст Амурской области плавающие транспортеры для борьбы с паводками
Видео
Ветеран КГБ рассказал, почему талибы* так легко захватили Кабул
Видео
Шойгу лично проехал трассу «Танкового биатлона» перед началом АрМИ-2021 на танке Т-80БВМ
Видео
Ветеран ФСБ рассказал, почему российское посольство продолжает работать в Кабуле
Видео
Рыбаки поймали косяк смертельно ядовитых рыб на Сахалине
Шойгу заявил, что человечество движется к гибели из-за неправильного потребления товаров
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.