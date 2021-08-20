Казахский невролог рассказала, как ее заставили извиниться за речь на русском
Невролог Эмилия Гречаник извинялась на камеру за речь на русском языке. Она уточнила, что ей позвонили через приемную по работе и во время разговора она попросила набравшую ее женщину назвать идентификационный номер на русском языке. Об этом сообщили в RT.
«На что мне было сказано, что я не имею права говорить на русском языке, что я гражданка Казахстана и все в таком плане. Государственный язык - казахский, язык межнационального общения - русский. Мы работаем на двух языках. Единственное, что спросила, я попросила на русском языке назвать номер», - заявила она.
Гречаник добавила, что этот разговор был провокационным и никогда до этого у нее такого не было. После данного случая блогер Куат Ахметов выложил видео с беседой и заявил, что она заставляет говорить на русском языке. Блогер, по словам женщины, пообещал передать «какие-то материалы в прокуратуру», если врач не извинится на камеру перед женщиной.
«Я не считаю, что я решила сама (извиняться на камеру. - Прим. ред.). Честно говоря, меня вынудили. Он (Ахметов. - Прим. ред.) сказал, что я должна извиняться. Я ему сказала: "Хорошо, допустим, если вы так хотите, я извинюсь на русском языке". - "Нет, вы будете извиняться на казахском!"», - рассказала Гречаник.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Киргизии Русланом Казакбаевым. Коллеги обсудили случаи проявления бытового национализма в отношении русскоязычного населения.