Лавров призвал Бишкек реагировать на проявление национализма в отношении русскоязычных

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Киргизии Русланом Казакбаевым. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

Коллеги обсудили случаи проявления бытового национализма в отношении русскоязычного населения.

«Министр призвал органы власти Киргизской Республики максимально оперативно реагировать на подобные происшествия во избежание ущемления прав и достоинства наших соотечественников», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что Казакбаев заверил руководство страны, что будет твердо противодействовать любым проявлениям национализма и продолжать курс на укрепление роли русского языка в интересах полноценного обеспечения прав русскоязычного населения.

Ранее в Госдуме РФ предложили проработать меры реагирования на ситуацию с нападением в Киргизии на девушку-продавца за то, что она разговаривала на русском языке. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, отметив, что депутаты, в частности, намерены запретить въезд в Россию тем, кто позволяет себе подобные действия в адрес русскоговорящих людей.