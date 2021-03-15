Опубликованы изображения первого смартфона Tesla

В Сети опубликованы 3D-рендеры первого смартфона компании Tesla под кодовым названием Model Pi. Изображения выложил китайский сайт MyDrivers.

По данным СМИ, в устройстве будет установлена солнечная панель для зарядки. Смартфон будет поддерживать возможности Nuralink, майнинг криптовалюты Marscoin и подключение к Интернету Starlink от SpaceX.

Отмечается, что изображения являются лишь вариантом внешнего вида смартфона - окончательный облик телефона может отличаться. О сроках появления устройства в продаже также не сообщается.

В рамках компании Neuralink Corp., которая ведет разработки в области нейроинтерфейса, Илон Маск заявил о новом проекте, в ходе которого ученые подсоединили интерфейс напрямую к мозгу обезьяны, что позволило животному играть в видеоигры.