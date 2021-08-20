Армия Минобороны передаст неиспользуемую землю в Новосибирске региону Андрей Аркадьев В ведомстве подчеркнули, что землю попросил губернатор региона. © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда" Читайте нас на: Глава российского военного ведомства Сергей Шойгу принял решение о передаче земельного участка Минобороны Новосибирской области. На этой территории планируется построить жилые дома, детские сады и учебные заведения, сообщает 20 августа Министерство обороны РФ. В ведомстве подчеркнули, что землю попросил губернатор региона. Она будет передана с учетом интересов воинских частей, а также военнослужащих и их родных. Ранее Шойгу передал земельный участок Минобороны в Емельяновском районе Красноярскому краю. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика