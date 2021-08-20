Житель Тюмени, взявший заложников в банке, признан невменяемым
СК РФ сообщил о невменяемости мужчины, который 7 июля в отделении банка взял заложников.
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Мужчина, который в прошлом месяце захватил заложников в банке и требовал 15 миллионов рублей, признан невменяемым. Об этом сообщили в СК РФ.
«По результатам судебно-психиатрической экспертизы мужчина признан нуждающимся в принудительном лечении», - говорится в сообщении.
Напомним, в среду, 7 июля, в 10 часов утра по местному времени (8.00 мск) неизвестный взял заложников в отделении банка в Тюмени. Мужчина заявил, что в его сумке находится «опасный предмет», и потребовал выдать ему денежные средства.