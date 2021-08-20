Житель Тюмени, взявший заложников в банке, признан невменяемым

Мужчина, который в прошлом месяце захватил заложников в банке и требовал 15 миллионов рублей, признан невменяемым. Об этом сообщили в СК РФ.

«По результатам судебно-психиатрической экспертизы мужчина признан нуждающимся в принудительном лечении», - говорится в сообщении.

Напомним, в среду, 7 июля, в 10 часов утра по местному времени (8.00 мск) неизвестный взял заложников в отделении банка в Тюмени. Мужчина заявил, что в его сумке находится «опасный предмет», и потребовал выдать ему денежные средства.