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Стрельба, вождение и полоса препятствий: участники АрМИ готовятся к соревнованиям в Китае

Андрей Аркадьев
Константин Худолеев
10:40 20.08.2021
На полигоне в Китае, где пройдут конкурсы «Чистое небо», «Безопасная среда» и «Суворовский натиск», прошла жеребьевка среди команд-участников.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Военнослужащие преодолевали препятствия и стреляли по мишеням, в том числе воздушным. Тренировка проходит в условиях, приближенных к боевым.

Взоры хозяев соревнований все же устремлены в сторону нашей сборной. Китайские военнослужащие с секундомером в руках пристально следят за тем, как разведчики РХБ защиты в полном облачении ползут. Наши тоже следят за временем. Сейчас все не совсем так, как будет во время соревнований.

На то, как синхронно стреляют участники конкурса «Чистое небо», можно смотреть вечно. Одну за другой они опрокидывают мишень за мишенью. Наша команда привезла в Китай новейшие автоматы АК-12, автомобили «Тайфун». Водители изучают трассу и спецучасток, где нужно маневрировать «восьмеркой», расчеты армейской ПВО со всех ног устремляются в гору.

Самый важный этап этого конкурса - стрельба по воздушной мишени, при общем времени прохождения трассы около 30 минут за каждую несбитую цель здесь начисляют 15 минут штрафного времени, а значит, шансы победить будут у тех, кто лучше всех отстреляется на этом огневом рубеже.

От точных попаданий победа зависит и в «Суворовском натиске». Экипажи БМП стреляют калибром 30 миллиметров. Главные тренеры команд и судьи спешат на жеребьевку.

В качестве жребия используют стреляные гильзы того же 30-миллиметрового калибра. Из них китайские мотострелки вытащили бумажку зеленого цвета. Венесуэле досталась желтая, белорусам - красная. БМП-3 российской команды будет участвовать в первой индивидуальной гонке в Китае с флажком синего цвета.

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