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Три конкурса: как российские команды готовятся в Китае к АрМИ-2021

Тимур Шерзад
Константин Худолеев
11:12 18.08.2021
Китайские военнослужащие, исполняющие роль маршалов на трассе, не только следят за своей формой одежды и соблюдением правил соревнований, но и готовы пройти все препятствия сами.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Участники международного конкурса АрМИ-2021 провели тренировку на полигоне в Китае. В этом году тут пройдут сразу три этапа разных конкурсов: «Чистое небо», «Суворовский натиск» и «Безопасная среда».

Такая репетиция помогает военнослужащим ознакомиться с местами будущих состязаний. С какими сложностями им пришлось столкнуться, узнал наш корреспондент Константин Худолеев.

Какой же механик-водитель не любит быстрой езды! А мчать по пустынному китайскому полигону на новейшей БМП-3 приходится так, что машина уходит в занос на повороте. 

«Повороты вылиты из бетона, а не земля, и участок маневрирования, столбики установлены на бетоне, машина на бетоне ведет себя по-другому, не как на земле, но механиками сегодня доволен, все преодолели без штрафов, без нарушений», - прокомментировал главный тренер команды на конкурсе «Суворовский натиск» Дмитрий Соколов. 

Расчеты армейской ПВО готовятся к конкурсу «Чистое небо» десятками бросков гранат по мишени на земле. Им же проходить полосу препятствий, наша команда тренируется на пределе.

«При подготовке к соревнованиям «Чистое небо» я затратил больше усилий, чем за последние года три своей службы в армии», - признался капитан команды России Андрей Колесников. 

Китайские военнослужащие, исполняющие роль маршалов на трассе, не только следят за своей формой одежды и соблюдением правил соревнований, но и готовы пройти все препятствия сами.

«Мы с удовольствием показываем свой пример, очень интересно наблюдать, как готовятся российские военные, обмениваться опытом, учиться друг у друга. Это делает дружбу крепче», - рассказал китайский военнослужащий Юэ Фэй.

В полном защитном облачении находятся и участники конкурса «Безопасная среда». Все команды без исключения используют оборудование китайского производства. Это измеритель дозы радиации. Несмотря на то что все на китайском, понятно без перевода - как только обнаруживается источник, раздается мощный звуковой сигнал.

При помощи детектора нужно как можно быстрее найти три имитирующие радиацию фишки на грузовике и пометить их значком радиации. Ищут здесь и химическое заражение. Главное - следить, чтобы не тряслись руки. Ничем хорошим это не закончится, даже несмотря на то, что в песок добавлено не настоящее боевое отравляющее вещество, а только его имитатор.

Залог победы на этом этапе - стальные нервы и скорость принятия правильных решений. 

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