Маск рассказал, когда Starship будет готов к первом полету

Глава компании SpaceX Илон Маск назвал примерные даты готовности к полету космического корабля Starship. По словам предпринимателя, корабль будет готов к полету уже в ближайшие недели.

«Первый орбитальный комплекс Starship должен быть готов к полету в ближайшие недели, мы ждем только нормативного разрешения», - написал Маск на личной странице в Twitter.

В мае этого года компания успешно посадила прототип предназначенного для полетов на Марс космического корабля Starship по итогам летных испытаний. Прототип в течение нескольких минут поднялся на высоту около десяти километров.

Starship предназначен для полетов на Марс и рассчитан на 100 человек. Глава SpaceX Илон Маск ранее сообщил, что первый испытательный полет на околоземной орбите, вероятно, состоится уже в 2021 году.