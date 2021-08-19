В Киеве зафиксировали три случая редкой и опасной болезни после укуса комара
На Украине зафиксированы три случая редкой и опасной болезни.
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С начала 2021 года в Киеве зафиксировали три случая редкой и опасной болезни – дирофиляриоз. Об этом со ссылкой на данные украинского Минздрава сообщил портал Vesti.ua.
Данной болезнью можно заразиться после укуса комара, а распространяют болезнь круглые гельминты, способные поражать и людей, и животных. Паразит способен мигрировать под кожей на расстояние до 30 сантиметров, избавиться от него можно только хирургическим путем.
Ранее хирург-онколог Иван Карасев рассказал, что заражение человека глистными инвазиями способно провоцировать формирование новообразований. Он уточнил, что к развитию рака кишки опосредованно может привести длительное нахождение паразита в организме.