В стране и мире «Создали головную боль»: экс-офицер ФСБ рассказал, зачем американцы ушли из Афганистана Кира Карон Щанкин добавил, что южным республикам Средней Азии, имеющим общую границу с Афганистаном, «некуда деться». Но Минобороны России проводит с ними учения, помогает укрепить границу. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Simon Klingert, ZUMAPRESS.com, Globallookpress Читайте нас на: Семен Щанкин, ветеран КГБ и ФСБ в отставке, участник Афганской войны, рассказал, какой неприятный сюрприз для России приготовили американцы, уходя из Афганистана. «Они специально создали такую ситуацию, американцы, головную боль для нас и для союзных республик», - сказал «Звезде» Щанкин. Он добавил, что республикам Средней Азии, имеющим общую границу с Афганистаном, «некуда деться». Но Минобороны России проводит с ними учения, помогает укрепить границу. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика