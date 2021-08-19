«Мы должны быть готовы»: ветеран ФСБ рассказал, почему талибы* в Афганистане надолго

Семен Щанкин, ветеран КГБ и ФСБ в отставке, участник Афганской войны, рассказал, почему пришествие талибов* во власть в Афганистане - это надолго.

«Надолго, да, это надолго. Народ афганский устал от войны. Мира хотят. А талибы обещают», - ответил корреспонденту «Звезды» на вопрос, надолго ли талибы заняли Афганистан, ветеран.

Щанкин добавил, плохо то, что талибы выпустили много людей из тюрем. Талибы*, по словам ветерана, будут пытаться проникать в республики, граничащие и с Россией, и с Афганистаном. Экс-офицер ФСБ подчеркнул, что спецслужбы России должны быть готовы к такому повороту событий.

*Талибы - представители движения «Талибан», организации, запрещенной в России.