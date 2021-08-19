В стране и мире Ветеран КГБ рассказал, почему талибы* так легко захватили Кабул Тимур Шерзад Со слов собеседника «Звезды», все дело в том, что американцы только «кидали доллары», которые при этом не доходили до простого народа. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: STR, XinHua, Globallookpress Читайте нас на: Семен Щанкин, ветеран КГБ и ФСБ в отставке, прошедший Афганистан, объяснил, почему талибы* так легко смогли взять власть в стране. «Я думаю, что за 20 лет нахождения американцев в стране они ничего не сделали для народа. Советская армия дороги чинила, строила школы, заводы, больницы», - обрисовал «Звезде» разницу между советским и американским подходом Щанкин. Ветеран добавил, что все дело в том, что американцы только «кидали доллары», которые при этом не доходили до простого народа. Поэтому, со слов собеседника «Звезды», талибы* и вошли в столицу Афганистана настолько легко - они ощущали народную поддержку. *Талибы - представители движения «Талибан», организации, запрещенной в России. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика