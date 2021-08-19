В стране и мире В ВОЗ сообщили, что спасает от смерти при заражении штаммом «дельта» Кира Карон Эксперт ВОЗ Сваминатан рассказала, что вакцина защищает от смерти при заражении штаммом «дельта». © Фото: Yassinei Mahjoub, imago, Globallookpress Читайте нас на: Летальные исходы и тяжелое течение болезни при заражении штаммом «дельта» COVID-19 предотвращает вакцинация. Об этом рассказала главный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан. «Совершенно точно, что вакцины предотвращают рост числа случаев тяжелого течения заболевания и смертей от варианта "дельта"», - сказала Сваминатан. На данный момент, по словам сотрудника ВОЗ, организация не видит необходимости в дополнительных дозах вакцины от коронавирусной инфекции. Ранее инфекционист Евгений Тимаков заявил, что уже этой осенью в мире может появиться новый штамм COVID-19. Специалист при этом подчеркнул, что основные мутации коронавирусной инфекции происходят именно в осенний период. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика