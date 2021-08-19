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В ВОЗ сообщили, что спасает от смерти при заражении штаммом «дельта»

Кира Карон
08:24 19.08.2021
Эксперт ВОЗ Сваминатан рассказала, что вакцина защищает от смерти при заражении штаммом «дельта».
В ВОЗ сообщили, что спасает от смерти при заражении штаммом «дельта»
© Фото: Yassinei Mahjoub, imago, Globallookpress
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Летальные исходы и тяжелое течение болезни при заражении штаммом «дельта» COVID-19 предотвращает вакцинация. Об этом рассказала главный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан.

«Совершенно точно, что вакцины предотвращают рост числа случаев тяжелого течения заболевания и смертей от варианта "дельта"», - сказала Сваминатан.

На данный момент, по словам сотрудника ВОЗ, организация не видит необходимости в дополнительных дозах вакцины от коронавирусной инфекции.

Ранее инфекционист Евгений Тимаков заявил, что уже этой осенью в мире может появиться новый штамм COVID-19. Специалист при этом подчеркнул, что основные мутации коронавирусной инфекции происходят именно в осенний период.

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