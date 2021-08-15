Названы сроки появления новой мутации COVID-19

Уже этой осенью в мире может появиться новый штамм коронавируса. Такое мнение в беседе с радио Sputnik высказал врач-инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.

Специалист при этом подчеркнул, что основные мутации коронавирусной инфекции происходят именно в осенний период.

«После появления новой мутации, для того, чтобы она "подняла голову" и вызвала всплеск заболеваемости, должно пройти время. После мутации это где-то 4-5 месяцев», - объяснил медик.

Тимаков добавил, что если осенью возникнет новый штамм COVID-19, то в полной мере люди ощутят его действие весной 2022 года, а ситуация после этого стабилизируется лишь к декабрю.

«То есть заболеваемость останется, но на уровне, который не будет критичным для здравоохранения»», - уточнил эксперт.

Врач также напомнил, что самой надежной защитой от коронавируса является вакцинация, и рекомендовал всем, кто еще не сделал прививку, сделать ее, чтобы избежать заражения осенью.

Ранее медик и популярный телеведущий Александр Мясников усомнился в данных о высокой летальности нового штамма коронавируса «йота», который был зафиксирован в США.