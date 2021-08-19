В стране и мире Ветеран ФСБ рассказал, почему российское посольство продолжает работать в Кабуле Тимур Шерзад Щанкин похвалил отечественных дипломатов, он отметил, что они работают грамотно и спокойно. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: afghanistan.mid.ru Читайте нас на: Семен Щанкин, ветеран КГБ и ФСБ в отставке, участник Афганской войны, рассказал, почему российское посольство невозмутимо продолжает работать в захваченном талибами* Кабуле. «Наше посольство как работало, так и работает. Нет тревоги. Англичане там собираются посылать спецподразделения, американцы - три тысячи, чтобы вывести своих работников посольства. А наши нет, наши спокойно. Значит, наши ребята, спецслужбы, работают!», - сказал «Звезде» Щанкин. Ветеран похвалил отечественных дипломатов, он отметил, что они работают грамотно и спокойно.



*Талибы - представители движения «Талибан», организации, запрещенной в России. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика