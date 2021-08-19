Ветеран ФСБ рассказал, почему российское посольство продолжает работать в Кабуле
Щанкин похвалил отечественных дипломатов, он отметил, что они работают грамотно и спокойно.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: afghanistan.mid.ru
Семен Щанкин, ветеран КГБ и ФСБ в отставке, участник Афганской войны, рассказал, почему российское посольство невозмутимо продолжает работать в захваченном талибами* Кабуле.
«Наше посольство как работало, так и работает. Нет тревоги. Англичане там собираются посылать спецподразделения, американцы - три тысячи, чтобы вывести своих работников посольства. А наши нет, наши спокойно. Значит, наши ребята, спецслужбы, работают!», - сказал «Звезде» Щанкин.
Ветеран похвалил отечественных дипломатов, он отметил, что они работают грамотно и спокойно.
*Талибы - представители движения «Талибан», организации, запрещенной в России.