Ученые выяснили, почему пожилые люди тяжелее переносят COVID-19

Как считают американские ученые, количество клеток, экспрессирующих белок ACE2, необходимый COVID-19 для поражения тканей и органов, увеличивается в легких с возрастом. По мнению биологов, это главная причина того, что у пожилых пациентов COVID-19 протекает в более тяжелой форме. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.

Для подтверждения гипотезы, были изучены данные по транскрипции у мышей и людей в возрасте от 9 до 75 лет. Выяснилось, как пишет РИА Новости, что у пожилых людей в легочной ткани содержится больше клеток с ACE2 и трансмембранной сериновой протеазой TMPRSS2, которая также необходима вирусу для заражения клеток, по сравнению с молодыми людьми. Эти два показателя полностью коррелируют с тяжестью симптомов при COVID-19, отметили специалисты.

Ранее врач-эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова рассказала, что люди переболевшие новой коронавирусной инфекцией зачастую теряют большое количество мышечной массы. Начинать восстанавливать мышечную массу после COVID-19 рекомендуется осторожно, без излишних нагрузок на сердечно-сосудистую систему, отметила врач.