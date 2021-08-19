Юнармейцы поучаствовали в строительстве парка «Патриот» на территории Белогорского гарнизона Амурского объединения ВВО

Около 20 юнармейцев общеобразовательных учреждений и школ города Белогорска Амурской области приняли участие в возведении парка «Патриот», строящегося на территории Белогорского гарнизона Амурского общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО) и высадили около ста саженцев деревьев.

Командующий Амурским общевойсковым объединением ВВО генерал-майор Александр Санчик, ознакомил представителей администрации города Белогорска и посетителей строящегося парка «Патриот» с будущими экспозициями и демонстрационными площадками.

Ранее юнармейцы встретились с сирийскими детьми, прибывшими спецбортом из Дамаска по приглашению министра обороны России Сергея Шойгу. Дети посетили Музей Великой Отечественной войны на Поклонной горе, где им показали реалистические трехмерные диорамы различных сражений.