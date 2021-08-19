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Юнармейцы поучаствовали в строительстве парка «Патриот» на территории Белогорского гарнизона Амурского объединения ВВО

Кира Карон
06:18 19.08.2021
В строительстве парка «Патриот» приняли участие юнармейцы.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Около 20 юнармейцев общеобразовательных учреждений  и школ города Белогорска Амурской области приняли участие в возведении парка «Патриот», строящегося на территории Белогорского гарнизона Амурского общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО) и высадили около ста саженцев деревьев.

Командующий Амурским общевойсковым объединением ВВО генерал-майор Александр Санчик, ознакомил представителей администрации города Белогорска и посетителей строящегося парка «Патриот» с будущими экспозициями и демонстрационными площадками.

Ранее юнармейцы встретились с сирийскими детьми, прибывшими спецбортом из Дамаска по приглашению министра обороны России Сергея Шойгу. Дети посетили Музей Великой Отечественной войны на Поклонной горе, где им показали реалистические трехмерные диорамы различных сражений.

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