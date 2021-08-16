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Юнармейцы встретились со сверстниками из Сирии

Иван Петров
16:22 16.08.2021
Дети посетили Музей Великой Отечественной войны на Поклонной горе, где им показали реалистические трехмерные диорамы различных сражений, а затем - парк «Патриот» в Московской области.
Юнармейцы встретились со сверстниками из Сирии
© Фото: Минобороны России
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Юнармейцы встретились с сирийскими детьми, прибывшими спецбортом из Дамаска по приглашению министра обороны России Сергея Шойгу. 

В Россию прилетело 46 школьников из разных провинций страны. Возраст - от 10 до 16 лет. Дети изучают русский язык. Они мечтали побывать в России, познакомиться с русской историей, традициями и культурой. 

Дети посетили Музей Великой Отечественной войны на Поклонной горе, где им показали реалистические трехмерные диорамы различных сражений. 

«Война против террористических организаций в Сирии ведется несколько лет, и она изменила судьбы многих семей. Среди школьников есть дети погибших военнослужащих сирийской армии. В то же самое время русские стали частью жизни этих детей: военные из России помогают остановить войну и наладить разбитую боевиками мирную жизнь», - сказал лидер «Юнармии» Никита Нагорный.

Также сирийским гостям показали парк «Патриот» в Московской области. Они увидели экспозицию «Подвиг народа», не имеющую аналогов в мире. Дети прошли путь от Бреста до Берлина, оказались в библиотеке блокадного Ленинграда и на площади Великого Новгорода, в военном госпитале и заводском цеху, посетили кабинет Иосифа Сталина, услышали сводки Совинформбюро из студии, в которой работал Левитан.

Во время экскурсии гостей сопровождали московские юнармейцы. В конце сирийцы продемонстрировали выступление на сцене: они пели и читали стихи на русском языке. До этого дети уже давали праздничный концерт в честь Дня России в Тартусе. 

«Интересно, что наши сверстники из Сирии интересуются историей России, ее культурой и традициями. Я впечатлен тем, как хорошо они говорят на русском. Языкового барьера не было. Мы общались на разные темы, говорили про школу, про хобби. Надеюсь, когда в Дамаске наступит мир, мы отправимся в гости к новым друзьям! Восток - это интересно, ведь в Сирии много достопримечательностей», - поделился юнармеец Евгений Бурлаков.

Впереди у сирийских школьников - Московский планетарий и ВДНХ. Сама поездка организована при поддержке правительства Москвы, Россотрудничества и Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство».

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