С поправкой на ветер и рельеф дна: как буксиры МТО обеспечивают работу боевых кораблей

Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих подразделений материально-технического обеспечения с профессиональным праздником. Глава оборонного ведомства отметил, что вот уже более трех веков одна из старейших служб армии бесперебойно снабжает войска всем необходимым, а мастерство воинов-тыловиков не раз предрешали триумфальный исход многих сражений. Без подразделений МТО не заведется ни танк, ни самолет. Не обойдутся без них и боевые корабли.

Большой противолодочный корабль «Североморск», большой десантный корабль «Иван Грен», «Петр Великий и другие мощные крейсеры Северного флота - все они самостоятельно способны выполнять сложнейшие задачи в акватории Баренцева и любого другого моря. Но даже этим гигантам при заходе в родную бухту требуется помощь этих маленьких судов и их экипажей.

У буксиров весь день расписан. Суда, корабли и подводные лодки приходят и уходят каждые несколько часов. И в тесном заливе без сопровождения им никак: ведь одно неправильное действие и можно оказаться на мели.

Капитан буксира Олег Тенебаум на флоте уже больше 15-ти лет. Дело всей жизни ни на какую другую работу променять не согласен, пусть даже на первый взгляд покажется, что управлять буксиром дело не хитрое вовсе.

Принцип управления такими судами довольно простой. Винторулевые колонки находятся под водой в кормовой части судна. А вот эти джойстики полностью отображают их положение. Для того, чтобы привести судно в движение и развернуться, нужно с одной стороны тягу убрать, а с другой – добавить газ.

Разворот, движение бортом и швартовка – каждый, кто хоть раз пробовал играть в современные приставки, освоит эти приемы без труда. Но для серьезной работы этого не достаточно.

«На самом деле, в работе во время буксировки все совсем по-другому. Потому что объекты надводные корабли и подводные лодки имеют свои конструктивные особенности: они тяжелые, имеют огромный вес и инерцию. И иногда приходится попотеть», - рассказал Олег Тенебаум.

К каждому кораблю свой подход. Иногда можно справиться и одному, но бывают моменты, когда требуется точнейшая слаженная работа сразу нескольких бригад буксиров. И все это с поправкой на ветер, на течение и на рельеф дна.

Встать на рейде идеальной кильватерной колонной корабли могут только благодаря незаметным помощникам. Пройти узким каналом и срезать несколько тысяч миль пути – без буксира тут тоже не обойтись. Более того, опыт и навыки экипажей этих небольших судов во многом определяют боеготовность кораблей и их способность выйти в море в кратчайшие сроки.