Шойгу поздравил специалистов МТО с Днем Тыла Вооруженных Сил

Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил специалистов Материально-технического обеспечения с Днем Тыла Вооруженных Сил Российской Федерации. Сегодня эта служба отмечает 321 год со дня своего основания.

«Более трех веков одна из старейших служб Российской армии бесперебойно снабжает войска всем необходимым для поддержания их высокой боеспособности и готовности действовать в самых сложных условиях обстановки. Самоотверженность, сила духа и мастерство наших воинов-тыловиков не раз предрешали триумфальный исход сражений», - говорится в поздравлении министра.

Шойгу отметил, что именно усилиями специалистов службы была налажена поставка Красной Армии имущества, продовольствия и других материальных средств в годы Великой Отечественной войны. Организация транспортного обеспечения, ремонт техники и оружия – все это внесло весомый вклад в Победу.

«Сегодня специалисты структурных подразделений материально-технического обеспечения достойно приумножают традиции героического поколения победителей. Успешно решая поставленные задачи, они способствуют укреплению оборонного потенциала страны, ее стабильному развитию», - отметил министр.

Первого августа 2021 года одна из старейших служб обеспечения российской армии - Тыл Вооруженных Сил Российской Федерации - отмечает 321-ю годовщину со дня своего основания. За точку отсчета истории Тыла ВС РФ принят 1700 год. Тогда 18 февраля Петр I подписал Указ «О заведовании всех хлебных запасов ратных людей Окольничему Языкову, с наименованием его по сей части Генерал-Провиантом».