Байден: США не могли уйти из Афганистана, не спровоцировав там хаос

Уход американских военных из Афганистана не мог не спровоцировать хаос в этой стране. Об этом заявил президент США Джозеф Байден, отметив, что разведывательные службы Америки не смогли бы предотвратить данную ситуацию.

«Конечно, мы изучим этот вопрос. Тем не менее, нет, я не думаю, что был способ ухода оттуда, при котором не было бы хаоса», - сказал Байден в интервью телеканалу ABC News.

Отвечая на вопрос о том, не допустили ли США провала при сборе и обработке разведданных и планировании вывода сил, президент страны ответил: «Не думаю, что тут был провал».

Глава США также отметил, что военные постараются уложиться с окончанием вывода войск в первоначально утвержденные им сроки, то есть до 31 августа. Однако если до этой даты им не удаться эвакуировать всех американцев, они задержатся столько, сколько потребуется.