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Байден: США будут в Афганистане до эвакуации всех американцев

Валентина Пескова
01:44 19.08.2021
Президент США отметил, что в Афганистане еще остаются 10-15 тысяч американцев, которые нуждаются в эвакуации.
Байден: США будут в Афганистане до эвакуации всех американцев
© Фото: defense.gov
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Американские войска останутся в Афганистане, пока не произведут полную эвакуацию граждан США. В случае возникновения необходимости, они могут задержаться в стране даже после 31 августа.

«Если там будут оставаться американские граждане, мы останемся, чтобы всех их вывезти», - отметил президент Джозеф Байден в интервью телеканалу ABC.

При этом Байден добавил, что его военные все-таки постараются уложиться с окончанием вывода войск в первоначально утвержденные им сроки - то есть до 31 августа.

В Афганистане, отметил президент США, остаются еще 10-15 тысяч американцев, нуждающихся в эвакуации. А также 50-65 тысяч граждан Афганистана, которых США также хотят вывезти из страны.

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