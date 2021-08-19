Байден: США будут в Афганистане до эвакуации всех американцев

Американские войска останутся в Афганистане, пока не произведут полную эвакуацию граждан США. В случае возникновения необходимости, они могут задержаться в стране даже после 31 августа.

«Если там будут оставаться американские граждане, мы останемся, чтобы всех их вывезти», - отметил президент Джозеф Байден в интервью телеканалу ABC.

При этом Байден добавил, что его военные все-таки постараются уложиться с окончанием вывода войск в первоначально утвержденные им сроки - то есть до 31 августа.

В Афганистане, отметил президент США, остаются еще 10-15 тысяч американцев, нуждающихся в эвакуации. А также 50-65 тысяч граждан Афганистана, которых США также хотят вывезти из страны.