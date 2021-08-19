«Цветы и мягкие игрушки»: корреспондент «Звезды» побывал у мемориала в память о погибшей в Тюмени девочки

Корреспондент «Звезды» Анатолий Бородкин побывал в Тюмени, возле дома, где жила девочка Настя - сегодня стало известно о ее гибели. Возле подъезда неравнодушные жители организовали стихийный мемориал.

«Обычная панельная восьмиэтажка, спальный район Тюмени. Из подъезда №1 она и вышла 30 июня и сегодня с обеда, как только стало известно о том, что тело найдено в двух километрах отсюда, к дому несут цветы и мягкие игрушки», - рассказал корреспондент.

Ранее соседка семьи Муравьевых, рассказала о том, как она и другие жители Тюмени искали пропавшую Настю. По ее словам, к поискам подключился практически весь город. Женщина отметила, что до трагедии не знала семью девочки.