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«Цветы и мягкие игрушки»: корреспондент «Звезды» побывал у мемориала в память о погибшей в Тюмени девочки

Алексей Курильченко
Анатолий Бородкин
21:05 19.08.2021
В Тюмени возле дома погибшей девочки Насти организован стихийный мемориал с цветами и игрушками.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Корреспондент «Звезды» Анатолий Бородкин побывал в Тюмени, возле дома, где жила девочка Настя - сегодня стало известно о ее гибели. Возле подъезда неравнодушные жители организовали стихийный мемориал.

«Обычная панельная восьмиэтажка, спальный район Тюмени. Из подъезда №1 она и вышла 30 июня и сегодня с обеда, как только стало известно о том, что тело найдено в двух километрах отсюда, к дому несут цветы и мягкие игрушки», - рассказал корреспондент.

Ранее соседка семьи Муравьевых, рассказала о том, как она и другие жители Тюмени искали пропавшую Настю. По ее словам, к поискам подключился практически весь город. Женщина отметила, что до трагедии не знала семью девочки.

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