«Искала вся Тюмень»: соседка семьи погибшей девочки рассказала, как проходили поиски ребенка

Елена, соседка семьи Муравьевых, рассказала о том, как она и другие жители Тюмени искали пропавшую Настю. По ее словам, к поискам подключился практически весь город. Женщина отметила, что до трагедии не знала семью девочки.

«Мой сын часто гулял с Настей - они тут играли, на великах катались, бегали во дворе. Недавно сын пришел и сказал мне - Настя пропала. Я не знала ее семью, только недавно познакомилась. Думаю в полицию обратились родственники девочки. Мы сами с волонтерами искали ее - по речкам, по заброшенным домам. По всем районам искали. Полиция везде кружила - все участвовали - вся Тюмень и не только», - рассказала женщина.

Елена отметила, что район, где проживает семья Насти, достаточно спокойный, а люди добрые и понимающие, поэтому и вызвались помочь. Но при этом родители все равно часто наблюдают за своими детьми из окон, когда те играют на улице.

Ранее в городе обнаружили тело ребенка. В СК РФ подтвердили, что оно принадлежит пропавшей Насте Муравьевой. Сотрудники Главного следственного управления продолжают установление всех обстоятельств произошедшей трагедии.