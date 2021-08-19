В стране и мире В Нью-Йорке эвакуировали Таймс-сквер из-за подозрительного предмета Алексей Курильченко Таймс-сквер эвакуирован полицией из-за обнаружения подозрительного предмета. © Фото: eyeonnewroc Twitter Читайте нас на: В центре Нью-Йорка полиция эвакуировала площадь Таймс-сквер из-за обнаружения подозрительного предмета. На место прибыли саперы. «Обнаружен подозрительный предмет, предположительно красный бочонок для печенья. Все подразделения на месте. Они эвакуировали людей из этой зоны на данный момент», - цитирует слова источника РИА Новости. Ранее сообщалось, что полицейские Вашингтона начали переговоры с мужчиной, который накануне остановился на автомобиле возле библиотеки Капитолия и заявил о наличии в машине бомбы. Правоохранители эвакуировали ближайшие здания. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика