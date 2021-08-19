Полиция США ведет переговоры с водителем якобы заминированной машины у Капитолия

Полицейские Вашингтона ведут переговоры с мужчиной, который остановился на автомобиле возле библиотеки Капитолия и заявил о наличии в машине бомбы. Правоохранители эвакуировали ближайшие здания, сотрудники конгресса находятся в данный момент в отпуске. Полиция уже установила личность злоумышленника, но его мотивы неизвестны.

«Мужчина сказал, что у него в автомобиле бомба, офицер увидел у него в руках нечто вроде детонатора. Переговоры продолжаются», - цитирует РИА Новости слова представителя полиции.

В апреле неизвестный на автомобиле врезался в полицейских возле КПП Капитолия, в результате несколько сотрудников получили ранения. Впоследствии преступник скончался.