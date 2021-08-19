В Москве ребенок в коляске получил травмы при падении металлического предмета
Прокуратура проводит проверку по факту падения металлического предмета на детскую коляску с ребенком.
© Фото: Прокуратура Москвы
В Москве во время проведения ремонтных работ металлический предмет упал на детскую коляску, ребенок, находившийся в ней, получил телесные повреждения. Об этом сообщили в столичной прокуратуре. Мальчик был доставлен в больницу, проводится проверка.
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