В стране и мире В Москве ребенок в коляске получил травмы при падении металлического предмета Алексей Курильченко Прокуратура проводит проверку по факту падения металлического предмета на детскую коляску с ребенком. © Фото: Прокуратура Москвы Читайте нас на: В Москве во время проведения ремонтных работ металлический предмет упал на детскую коляску, ребенок, находившийся в ней, получил телесные повреждения. Об этом сообщили в столичной прокуратуре. Мальчик был доставлен в больницу, проводится проверка. «При проведении ремонтных работ в кафе по ул. 1-я Машиностроения на детскую коляску, в которой находился малолетний, упал металлический предмет», - сообщается в Telegram-канале прокуратуры. © Прокуратура Москвы Ранее суд Москвы арестовал женщину, которая обвиняется в покушении на жизнь ребенка. По данным следствия, она якобы оставила новорожденную дочь в мусорном баке. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика