Суд арестовал женщину, выкинувшую младенца в мусорный бак в Москве

Суд Москвы арестовал женщину, которая обвиняется в покушении на жизнь ребенка. По данным следствия, она оставила новорожденную дочь в мусорном баке. Впоследствии ребенка обнаружили живым - его доставили в больницу.

«Суд, с учетом позиции прокуратуры, арестовал женщину, обвиняемую в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, статьи 106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорожденного ребенка)», - сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.

По данным РИА Новости, женщина заявила, что не была готова воспитывать ребенка и испугалась ответственности, поэтому решила избавиться от дочери.

Ранее в Москве на улице Шумилова ребенок был выброшен из окна пятого этажа. По данным ГСУ СК РФ, ребенка выбросил отец, которого впоследствии задержали.