Лидер Rammstein выступит на фестивале «Спасская башня» на Красной площади

Солист популярных метал-групп Rammstein и Lindemann Тилль Линдеманн стал специальным гостем столичного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня».

«Он выступит на Красной площади 4 и 5 сентября. Линдеманн - автор сборников стихов Messer, In stillen Nächten, снялся в восьми фильмах. Принимал участие в работе над саундтреком к фильму Тимура Бекмамбетова "Девятаев", записав кавер советской песни "Любимый город"», - сообщается на сайте фестиваля.

Там же отмечается, что впервые Тилль начал выступать в качестве музыканта в 80-х годах, часто делая это полуподпольно из-за запрета рок-музыки в ГДР.

В основной программе «Спасской башни» гости услышат и увидят выступления армейских оркестров из разных стран. Фестиваль пройдет на Красной площади с 27 августа по 5 сентября.